Analisi e statistiche delle prime 14 giornate di Serie D: Vado al top

Il girone A di Serie D presenta diversi club in lotta per la promozione e basta prendere gli ultimi 5 match fino alla 14esima giornata per capire chi sta tentando il decollo in Serie C.

Il Vado è uno dei club più in forma con 3 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 5 match, ma è il Bra a dominare incontrastato la classifica, assicurandosi con il primo posto il salto diretto. Città di Varese come NoveRomentin e Ligorna sono stabili nella zona playoff, Asti e Albenga sono impantanati nella palude di metà classifica.

Difese e reparti offensivi: ecco i top e flop di Serie D girone A

Il miglior reparto offensivo della classifica è quello del Bra con 31 gol nei primi 14 match disputati, anche la difesa è impenetrabile, con una media di 0.5 gol per match e un totale di sole 7 reti subite, almeno finora.

Il peggior attacco è quello della Vogherese con 11 gol nei primi 14 match, mentre la peggiore difesa del campionato è quella del Borgaro con 30 gol subiti già in questa prima fase del torneo.

Vado al top per vittorie in casa, Bra la migliore in trasferta

Il Vado trionfare sempre in casa, almeno fino a oggi, perché nei primi 7 match casalinghi non ha mai perso, collezionando 5 vittorie e 2 pareggi. Il Bra è al secondo posto con 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta in casa, ma è in trasferta che questa squadra riesce a dare il meglio di sé, perché in 7 match ha guadagnato 16 punti con 5 vittorie e un pareggio. Una sola la sconfitta in trasferta per il Bra.

Under 2.5 e Over 2.5 nel campionato di Serie D girone A

Con tutte le reti subite, è il Borgaro la squadra che ha terminato più partite con un totale di gol a trazione Over 2.5: 12 match sui primi 14. Al secondo posto c’è l’Oltrepo, sono 11 gare terminate con un risultato a trazione over 2.5. Per Albenga e Vado sono 8 su 14 le gare terminate in over 2.5.

La Vogherese è il club di Serie D girone A che ha terminato 9 match sui primi 14 in under 2.5, mentre Asti, Sanremese, Gozzano, Saluzzo e Città di Varese hanno collezionato 8 under 2.5.

Mencagli è il miglior bomber di Serie D girone A

L’attaccante del Derhona FbC ha segnato già 10 gol in questa prima parte del campionato, mentre al secondo posto della classifica marcatori ci sono Vita del Vado, Mutton della Lavagnese e Diop dell’Asti: tutti a quota 9 gol.

Con 8 gol nelle prime 14 gare di Serie D girone A si prendono il quinto posto della classifica Alfiero del Vado, Miracoli del Ligorna e Scalzi dell’Imperia.