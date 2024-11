Tennistavolo, Toirano: il lungo weekend porta tre vittorie in sette incontri

Tre vittorie e quattro sconfitte è il bilancio delle formazioni della ASD Toirano nel lungo fine settimana appena trascorso, cui si è aggiunto un recupero giocato ieri sera.

I campionati sono giunti all'incirca ad un terzo del loro percorso e le classifiche iniziano a delinearsi; ogni squadra ha ormai chiaro il suo possibile obiettivo, che sia ambire alla promozione, classificarsi in buona posizione oppure lottare per mantenere la categoria.

In SERIE C1 il Toirano è uscito senza punti dal difficile doppio turno ravvicinato. In trasferta con l'A4 Verzuolo Avis, la formazione toiranese è stata sconfitta 5-2. Unica nota positiva i due punti realizzati da Walter Lepra.

Il giorno seguente, ma al palasport di casa, è arrivato un altro stop, questa volta per mano della capolista Area 172. Identico il risultato finale, 2-5, questa volta con un successo ciascuno ad opera di Andrea Bottaro e Massimiliano Genta a rendere meno pesante il passivo. Utile la presenza del giovane Davide Berardo a completare la formazione.

In classifica il Toirano è al quinto posto con 4 punti.

In SERIE C2 una buona prestazione del terzetto del Toirano "Sensei Ottica Ottobelli" non è stata sufficiente ad evitare la sconfitta a Vallecrosia: la squadra di casa si è imposta 5-2. Roberto Pesce e Andrea Marino hanno vinto una partita ciascuno, portando il risultato sul temporaneo 2 pari. La squadra toiranese, che ha potuto contare anche su Andrea Abete, non è però riuscita a realizzare altri punti, pur giocando alla pari con gli avversari, al punto che nessun singolare si è concluso in 3 soli set.

La classifica è ancora deficitaria, senza punti all'attivo, ma la strada è quella giusta per poter centrare presto una vittoria.

Ad aprire e chiudere il "weekend lungo" è stata la formazione di SERIE D1 che prosegue nel suo cammino a punteggio pieno ed è rimasta l'unica squadra imbattuta nella categoria in Liguria.

Nella palestra del Don Bosco Varazze "Luminousbees" il Toirano si è imposto con un netto 6 a 1, frutto di due successi ciascuno di Alessandro Caslini ed Armando Torregrossa, vittoriosi in coppia anche in doppio; a completare la vittoria un punto di Stefano Tavilla.

In trasferta a Savona il team toiranese si è ripetuto, battendo 5 a 2 i padroni di casa. Stessa formazione in campo e ancora in evidenza Caslini e Torregrossa, nuovamente capaci di vincere tutte le partite giocate.

In graduatoria il Toirano è a quota 8 punti, in prima posizione solitaria.

Toirano da solo in vetta anche al girone "A" della SERIE D2 con cinque vittorie in altrettanti incontri disputati. Con due punti realizzati da Christian Galfrè, uno ciascuno da Edoardo Fiorillo e Federico Occelli ed uno dal doppio Occelli/Fiorillo, il Toirano "B" ha portato a casa i 2 punti dalla palestra del Vallecrosia, imponendosi 5 a 2 e salendo a 10 punti in classifica.

Resta fermo a quota 4 punti in Toirano "A", uscito battuto per 5-2 dal palasport dell'ostico Bordighera. Le due vittorie sono state ottenute da Riccardo Besaggio; Enrico Bessone e Nello Pruiti non sono riusciti a strappare altri punti alla seconda in classifica.