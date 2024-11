Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il Pietra Ligure nel segno della praticità, 3-1 all'Arenzano e finale meno lontana

PIETRA LIGURE - ARENZANO 3-1 (29' e 31' Rovere, 83' Franco - 57' Pastorino)



50' FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE VINCE 3-1 LA SEMIFINALE DI ANDATA

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' Pellicciari per Pittaluga nell'Arenzano. Passerella per Sogno, al suo posto Gibertini

37' EUROGOL DI FRANCO! GRAN BOTTA DALLA DISTANZA E I BIANCOCELESTRI RIMETTONO DUE GOL DI DISTANZA CON I CROCIATI!

31' girata debole di Rezi, il portiere del Pietra c'è

30' proprio Risso aspetta li rimbalzo giusto per scaricare sul primo palo, Salvini mura

26' nuovo cambio Pietra, Dominici per. Rovere. Corradi dà spazio anche all'ex Vado Risso

17' Lingua - Borlotti, ancora una sostituzione per il Pietra. Pochi istanti dopo Corradi lancia Piccardo

14' Cocco richiama Gabriele Insolito per Faedo. C'è Calcagno sulla corsia sinistra dell'Arenzano

12' L'ARENZANO ACCORCIA PASTORINO! ERRORE DI FRANCO CHE SERVE L'ATTACCANTE CROCIATO, 2-1 AL DE VINCENZI!

10' ripartenza rapida Pietra, Rovere sfiora la tripletta con un tiro a giro dal vertice sinistro dell'area di rigore

3' scambio al limite dell'area pietrese, Scalvini è ancora pronto

1' cambia Corradi, entra Rezi per L. Damonte

SECONDO TEMPO



45' termina il primo tempo, un giocatore dell'Arenzano a terra in area, si scatena un nuovo parapiglia

44' acrobazia di tacco sottoporta di L. Damonte, spazio e tempo ristretti per trovare pericolosità

41' iniziativa personale di Pastorino, destro rasoterra out di mezzo metro, Scalvini appariva comunque in controllo, pochi istanti dopo bell'intervento in allungo dell'estremo di casa

31' RADDOPPIO IMMEDIATO PIETRA! HARAIKI ARENZANO IN PRIMA IMPOSTAZIONE! ROVERE HA LA PORTA SPALANCATA E RADDOPPIA PER I BIANCOCELESTI!

29' ALLA PRIMA OPPORTUNITA' IL PIETRA PASSA! GRAN SCAMBIO ROVERE - LINGUA, PALLA DI RITORNO PER IL CAPITANO BRAVO AD APRIRE IL PIEDE DESTRO, VALLARINO E' BATTUTO!

28' bella personalità per Cicirello, nella corsa ricorda (ma con più geometrie) Ivan Juric, allenatore in prima di Corradi nell'esperienza al Crotone e al Genoa

26' un po' lungo il Pietra, l'Arenzano muove la sfera con relativa facilità

24' Ancora Arenzano, cross per Fossati, stacco di testa con la palla che termina in corner

19' Arenzano che in questo avvio appare più spigliato, il Pietra alterna manovre a pressioni organizzate

9' animi subito accesi, parapiglia in mediana dopo un intervento di sogno

7' risponde Trocino, destro dal limite alto

6' scambio di qualità tra Sogno e Sancinito, palla per Gabriele Insolito che scivola sul più bello. Serata umida e fredda a Pietra, fattori che potrebbero condizionare la partita

1' si parte!

PRIMO TEMPO



PIETRA LIGURE: Scalvini, Pili, Sancinito. Guardone, Lufi, Rovere, Sogno, Guaraglia, Lingua, Franco, Insolito.

A disposizione: Duberti, Gasco, Gibertini, Ferraro, Dominici, Borlotti, Faedo, Sardo.

Allenatore: Cocco



ARENZANO: Vallarino, Pittaluga, Calcagno, Cicirello, Bonanno, Bruzzone. Trocino, A. Damonte, L. Damonte, Pastorino. Fossati.

A disposizione: Faggiano, Piccardo, Calcagno, Thellung, Lagorio, Risso, Lupi, Pellicciari, Rezi.

Allenatore: Corradi



Arbitro: Conti di Genova

Assistenti: Doci - Chamchi (Savona)