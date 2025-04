"Insieme per Paolo": il 13 aprile a Conscente triangolare benefico con prime squadre e giovanili di Cisano, Pontelungo e Pietra Ligure

Domenica 13 aprile il Campo Sportivo di Conscente ospiterà un evento all’insegna dello sport, ma soprattutto della solidarietà: il triangolare di calcio “Insieme per Paolo”. Una manifestazione benefica organizzata dal Comune di Cisano sul Neva, in collaborazione con i Comuni di Albenga e Pietra Ligure e con la partecipazione delle rispettive realtà calcistiche del territorio.

La giornata prenderà il via alle ore 10 con un triangolare tra le squadre giovanili di Academy Cisano, Pontelungo e Pietra Ligure. A seguire, a partire dalle ore 12, spazio al momento clou con il "Triangolare per Paolo", che vedrà scendere in campo le prime squadre di Cisano, Pontelungo e Pietra Ligure.

L’evento rappresenta un’importante occasione per esprimere vicinanza a Paolo Sarullo, il 24enne originario di Albenga rimasto tetraplegico in seguito a all’aggressione avvenuta durante una rapina a Vadino, nel maggio dello scorso anno: l’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alla sua famiglia.

L’ingresso è fissato a 5 euro. Durante tutta la giornata sarà attivo un punto ristoro con panini e bibite, gestito dalla Pro Loco di Cisano. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.