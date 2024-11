Non è stata certo baciata la fortuna la Genova Calcio in questo avvio di stagione. I tanti infortuni traumatici hanno inevitabilmente condizionato il lavoro di mister Beppe Maisano, come ha ribadito il presidente Marco Vacca dalla sala stampa del "Devincenzi".

I biancorossi sono stati sconfitti 1-0 dal team di mister Cocco, seppur il massimo dirigente genovese non veda particolare distanza di valori tra la propria squadra e le favorite alla vittoria finale.