Calcio| Finale, prosegue la serie positiva. Alessi: "Contro il Legino gara particolare che abbiamo letto bene"

Termina a reti inviolate la sfida tra Finale e Legino, una partita intensa e combattuta che lascia sensazioni contrastanti ma anche indicazioni incoraggianti per la formazione giallorossoblù guidata da Diego Alessi.

"Credo che stiamo facendo, nel complesso, dei passi in avanti importanti - ha dichiarato il tecnico finalese - Nelle ultime tre partite abbiamo conquistato sette punti e direi che il bottino è sicuramente positivo, anche alla luce delle prestazioni. Quella contro il Legino è una gara particolare, una partita a sé all’interno del campionato, da interpretare in modo diverso, e secondo me l’abbiamo letta bene".

"Nei primi 65 minuti potevamo passare in vantaggio sia noi che loro - ha aggiunto Alessi - ci sono state occasioni importanti da entrambe le parti e probabilmente chi avesse segnato per primo avrebbe portato a casa la vittoria. Così non è stato. In superiorità numerica, undici contro dieci, siamo stati anche un po’ sfortunati in alcuni episodi, come il salvataggio sulla linea o la traversa, ma avremmo dovuto creare di più con maggiore pazienza, sfruttando meglio gli esterni, mettendo più palloni in area e riempiendola con maggiore cattiveria. Ritengo comunque che siamo arrivati bene fino agli ultimi 30-35 metri e che abbiamo tenuto sempre noi il pallino del gioco. Le situazioni di pericolo che abbiamo concesso sono arrivate soprattutto in transizione, sulle loro ripartenze. Per il resto c’è stato un dominio del possesso, che è quello che vogliamo fare, ma negli ultimi metri dobbiamo essere più incisivi e pericolosi, migliorando movimenti offensivi e ampiezza del gioco".

Sui recenti cambiamenti di formazione, l'allenatore del Finale ha spiegato: "Ci sono stati anche diversi nuovi innesti e cambiamenti, quindi è normale che le formazioni siano diverse. In queste ultime tre partite abbiamo dato continuità a chi ha fatto bene, con qualche rotazione. Ho a disposizione ragazzi pronti, che si allenano tutti molto bene durante la settimana. Sta a me osservare con attenzione e scegliere di volta in volta la soluzione migliore, soprattutto dal punto di vista tattico, partita per partita. Sono giovani, ma sono buoni giocatori".