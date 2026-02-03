Calcio | Blackout nella ripresa, la Carcarese cede alla Genova Calcio: le immagini del 4-1 (VIDEO)

Domenica decisamente da dimenticare e resettare in vista del derby di sabato prossimo quella appena passata, per la Carcarese, sul campo della Genova Calcio nella quale sono i padroni di casa a portare a casa l'intera posta in palio con un perentorio 4-1.

Eppure la formazione di Battistel era pure riuscita a passare in vantaggio allo scadere della prima frazione con Chiarlone. E' però nella ripresa che la squadra di Monteforte esce fuori e, con le doppiette di Lepera e Costa, ribalta il risultato. Ecco tutte le immagini curate dalla società genovese.