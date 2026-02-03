Calciomercato | Vado. E' finita l'esperienza in rossoblu di Caremoli, l'Alcione gira il giocatore in prestito all'Oltrepo'

Si è conclusa ieri l'esperienza di Tommaso Caremoli al Vado.

Nei giorni scorsi si è mormorato di come sia lui che Lupinacci non rientrassero più nei piani tecnici di mister Sesia e per il giocatore di proprietà dell'Alcione è scattato il ritorno alla casa madre.

Una tappa momentanea, il giocatore è stato ceduto, sempre con il regime del prestito, all'Oltrepo'.

La nota:

"La società Alcione Milano comunica il rientro dal prestito di Tommaso Caremoli dal Vado, e la sua contestuale cessione a titolo temporaneo all’Oltrepò.

La società augura a Tommaso le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione".