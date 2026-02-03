Calcio| Il Celle Varazze vince con la Lavagnese. Barletta: "Abbiamo mentalità e carattere". Insolito: "Partite dove i tre punti valgono quasi doppio" (VIDEO)

Vittoria pesante del Celle Varazze, che ribalta la Lavagnese e conquista i tre punti: 2-1 in rimonta per la squadra di Mario Pisano, grazie alle reti di Gimmy Insolito e di Edo Capra. A fine gara l'analisi è affidata al ds Umberto Barletta e proprio ad uno degli autori dei gol, Insolito.

"Abbiamo una mentalità forte e un carattere forte - le parole del ds - Lo dimostra anche la partita di settimana scorsa contro il Vado, dove sostanzialmente non siamo stati mai dominati. Oggi per 70 minuti abbiamo fatto la partita: fino al loro gol la Lavagnese non aveva fatto nulla, noi abbiamo continuato a spingere e l'unica cosa, se devo trovare un neo alla prestazione, il fatto che dopo il secondo gol ci siamo un pochino accontentati e noi non ce lo possiamo permettere, soprattutto contro una diretta concorrente".

"Che cosa ci siamo detti negli spogliatoi all'intervallo? Non ci siamo detti quasi nulla - ha aggiunto l'ex attaccante del Pietra Ligure - sapevamo l'importanza della partita e diciamo che parole non ne servivano. Quindi ci siamo messi lì, abbiamo detto 'andiamo a recuperarla'. Poi siamo, secondo me, una squadra, lo ripeto, molto forte. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, ma nel secondo tempo siamo entrati in campo decisi, motivati, siamo riusciti a trovare subito il mio gol, quello di Edo e si è ribaltata la partita. Poi, come ha detto il direttore, anche secondo me ci siamo abbassati un po' troppo: sono partite dove i tre punti valgono quasi doppio, quindi ci sta un po' di paura secondo me. Alla fine però abbiamo portato a casa il risultato, che era la cosa più importante, e dobbiamo continuare così".