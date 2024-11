Calcio, nuova domenica no per il Finale. Capitan Scalia: "Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale"

Dopo la boccata d'aria respirata contro il Ventimiglia nel turno precedente, in casa Finale si torna a commentare una sconfitta, in un altro scontro diretto come quello coi frontalieri.

Stavolta è stato il New Bragno di mister Ferraro ad avere la meglio della squadra rivierasca, con un gol in apertura dell'altro ex Metalla al 13' e uno in chiusura di gara di Monni al 74', sancendo una sconfitta che comunque non fa ricascare il Finale in piena zona playout.

A fare il punto della situazione è capitan Lorenzo Scalia, rientrato sempre più a pieno ritmo in campo: "Il New Bragno ha fatto la sua partita dove sono stati bravi a difendersi, in particolare dopo il vantaggio maturato subito - dice il capitano giallorosso - Da parte nostra forse doveva esserci più voglio di combattere perché era una partita alla nostra portata. L'aspetto mentale è un nostro limite, dobbiamo lavorarci".

Ora all'orizzonte, in casa finalese, si staglia una settimana di incroci col Ceriale. Sarà infatti la squadra dell'ex Mambrin, reduce da una serie di ottimi risultati consecutivi, l'avversario sia di domani sera in Coppa Italia nel ritorno della sfida dei quarti (all'andata chiusa 3-2 in vantaggio degli ingauni) che di domenica prossima sul campo del "Borel".

"Il Ceriale forse è la squadra più in forma in questo momento. Parliamo però di due partite in competizioni diverse quindi saranno due gare a sé. In coppa partiamo un gol sotto quindi sicuramente dovremo fare una partita offensiva. E poi domenica si vedrà, sperando di recuperare qualche infortunato" chiosa Scalia.

L'ultima tegola per mister Brignoli è infatti l'uscita anzitempo di Giguet, mentre restano da valutare le condizioni in particolare di Belvedere e Renda.