Calciomercato. Millesimo, c'è Guarco sulla via del ritorno

Qualcosa si era percepito incrociando le dichiarazioni di mister Sarpero con le assenze nell'undici titolare nella sfida disputata dall'Albissole contro la Sampierdarenese.

La mancata presenza di Simone Guarco nella formazione ceramista sembra essere a tutti gli effetti un preludio del ritorno al Millesimo.

Il nulla osta per gli allenamenti con la squadra di mister Macchia dovrebbe arrivare a breve, mentre i tempi per lo svincolo non è escluso siano più lunghi.

Nel caso l'operazione andasse a buon fine, per i valbormidesi arriverebbe un ulteriore rinforzo d'alto profilo all'interno della rosa del presidente Levratto.