E' il momento del ritorno in panchina per Chicco Ferraro. Il tecnico protagonista della promozione del Q&V è stato infatti scelto per assumere le redini dello Sciarbo & Cogo, nel girone B di Prima Categoria.

In mattinata l'ufficialità:

"L'Asd Sciarbo & Cogo comunica di aver affidato la guida della prima squadra al tecnico classe 1972 Enrico "Chicco" Ferraro, ex allenatore fra le altre di Vado, Albissola e Quiliano. Al nuovo tecnico un augurio di una stagione ricca di soddisfazioni".