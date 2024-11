Outdoor. A Finale Ligure escursioni in preparazione al Giubileo

Le parrocchie Nostra Signora Assunta e San Giacomo in Finalpia e Santi Cipriano e Gennaro in Calvisio invitano a partecipare ad un ciclo di escursioni in preparazione al Giubileo della Speranza del 2025, il venticinquesimo universale ordinario della Chiesa cattolica, per vivere insieme l'anno giubilare e scoprire la storia, l'arte e la natura del nostro territorio. Gli appuntamenti saranno sempre di domenica dalle ore 14:30 alle 16:30.

Il 24 novembre si terrà il trekking "Chiamati a metterci in cammino per essere pellegrini di speranza" a Varigotti e dintorni. Il ritrovo sarà alle 14:30 presso la Chiesa San Lorenzo Martire di Varigotti oppure alle 14:15 davanti alla parrocchiale di Finalpia per chi avesse bisogno di un passaggio. Seguirà una facile camminata fino a Punta Crena con spiegazioni sulle piante della macchia mediterranea e cenni storici. Alle 16 la riflessione conclusiva in chiesa a Varigotti.

Il 26 gennaio è in programma l'escursione "Chiamati a riconoscere il bene intorno a noi" a Finalborgo e dintorni, il 23 febbraio "Chiamati ad essere segni di speranza" a Finalmarina, il 9 marzo "Chiamati ad essere segni di pace" a Perti, il 6 aprile "Chiamati a condividere con chi è nel bisogno" alle Manie, l'11 maggio "Chiamati ad attingere speranza da Dio" a Finalpia, quest'ultima comprendente una messa giubilare. Per ulteriori informazioni e iscrizioni occorre contattare Roberto al numero di cellulare 3472512535 oppure Bruna al 3334243500.