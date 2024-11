Calcio, Prima Categoria B. La Spotornese recupera l'Old Boys con La Piana, poker per Bolzanetese e Rossiglionese su Masone e Sciarbo

Si è chiuso con il pareggio della Spotornese il programma degli anticipi del girone B di Prima Categoria.

La squadra di mister Ferraro è riuscita a ricominciare il proprio cammino dopo la sconfitta interna contro la Vecchiaudace, pareggiando 1-1 sul campo dell'Old Boys Rensen (La Piana ha replicato a Valle).

Negli altri due incontri netta sconfitta per il Masone in casa della Bolzanetese. Ospiti in vantaggio con Cisternino, a cui sono seguite le reti di Cosentino, la doppietta di Manca (una rete su rigore) e il poker di Ouattara. Di Marchelli il 4-2 definitivo.

Vittoria con quattro gol realizzati anche per la Rossiglionese contro lo Sciarbo & Cogo (doppietta di Oddone, Nnanna e Sorbara per i biancorneri, A. Arcidiacono per gli ospiti).