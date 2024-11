Calcio, Serie D. Vado, Cairese e Albenga: è una domenica in cui servono punti

E’ un sunto abbastanza rapido e a suo modo anche banale quello che si può proporre a poche ore dalla quindicesima giornata del campionato di Serie D.

Le tre formazioni savonesi non possono permettersi infatti di perdere colpi nel pomeriggio odierno, indipendentemente dagli obiettivi prefissati.

Partendo dalla zona alta, il Vado è chiamato al replay della sfida di Coppa contro il Saluzzo, una delle squadre più in forma dell’intero girone A. Ottenere i tre punti potrebbe però spingere verosimilmente i rossoblu vicino alla vetta, complice lo scontro incrociato tra Ligorna e Bra.

In coda stupisce la situazione di una Cairese ancora in attesa del primo successo per mister Nappi: battere la Vogherese sarà fondamentale per evitare di vedere i gialloroblu (per i quali potrebbero arrivare novità di formazione) ulteriormente impantanati nella zona playout.

Rispetto alla fascia dedicata agli spareggi per non retrocedere, l’ Albenga ha ancora cinque punti di vantaggio, un piccolo bottino utile, a patto di invertire il trend delle ultime giornate. Più del risultato conterà capire quanto gli ingauni saranno in grado di competere contro l’Oltrepo, un altro club con l’età media della rosa particolarmente bassa.