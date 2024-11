Con Vecchiaudace - Savona in corso, saranno quattro le partite in calendario nel pomeriggio per il Girone B di Prima Categoria.

Big match in vetta tra Campese e Multedo, mentre nel nostro comprensorio risaltano Vadese - Speranza e Quiliano & Valleggia Olimpic. Trasferta a Genova per la Letimbro, in casa del Pegli Lido.