Calcio | Ermanno Frumento ricorda Eldo Beltrame: "Uomo di grande bontà e attenzione nei confronti del prossimo"

Ermanno Frumento è stato tra le prime persone a voler ricordare Eldo Beltrame.
Tanti momenti sportivi hanno accomunato il tecnico ai colori giallorossi, ma l'attuale mister del Dego ha voluto in modo particolare sottolineare i grandi pregi umani dell'ex presidente dell'Altarese.
"Con Eldo - esordisce Frumento - ho avuto la fortuna di condividere un rapporto particolarmente stretto.
Sportivamente resta la soddisfazione di aver vinto insimee il campionato di Seconda Categoria e di aver portato Altare alla ribalta regionale con la vittoria di Coppa in Prima, oltre ad aver conquistato la qualificazione agli spareggi promozione.
Ci lascia una persona che solo in maniera apparente poteva apparire burbera, ma in realtà portava dentro di sè una grande bontà e soprattutto una profonda attenzione verso gli altri.
Ci mancherà moltissimo".