Kombat Team Alassio. Nuovo riconoscimento per Samuele Iorio, il Coni Liguria ha premiato l'atleta ponentino

Sabato 23 novembre, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, Samuele Iorio è stato premiato dal CONI Comitato Regionale Liguria nella persona del presidente Antonio Micillo e dal Delegato CONI Savona Roberto Pizzorno e da Piero Picasso in qualità di presidente di FederKombat Liguria per Meriti Sportivi per gli importanti risultati conseguiti in campo internazionale.





Presenti in sala per la premiazione oltre a Antonio Micillo, Roberto Pizzorno e Piero Picasso, anche l’assessore allo sviluppo economico e sport di Savona Francesco Rossello ed i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Sara Foscolo e Roberto Arboscello.



Alessandro De Blasi, coach di Samuele Iorio afferma: “Ringraziamo di cuore i rappresentanti del CONI e della nostra federazione, nonché tutte le autorità presenti per questo riconoscimento che ci riempie di orgoglio e soddisfazione e ci motiva ancora di più a proseguire per raggiungere altri importanti traguardi, per la nostra squadra ma anche per portare lustro al nostro territorio ed essere di esempio per le giovani generazioni.

Ringrazio anche Roberta Zucchinetti e Jan Casella per i messaggi di congratulazioni ricevuti e la vicinanza dimostrata nei nostri confronti.

Complimenti infine ai nostri “colleghi” e amici Chiara Vincis e Andrea Scaramozzino per i meritati riconoscimenti ricevuti in questa bellissima mattinata, siamo la dimostrazione che anche i nostri sport sono una eccellenza della provincia di Savona!, conclude De Blasi.