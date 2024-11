Calcio, Finale. Piace Scalvini, smentita l'ipotesi Battipiedi. Cambio della guardia interno per la Juniores giallorossa

Mister Brignoli dopo il pareggio con il Ceriale ha preannunciato possibili nuovi arrivi all'interno dell'organico del Finale, complice 'imminente apertura delle liste di trasferimento.

Perso Moraglio in corso d'opera la dirigenza finalese si è messa al lavoro per individuare un nuovo numero uno e, con il recupero per il Pietra Ligure di Duberti, le attenzioni si sono poste su Tommaso Scalvini, ex estremo difensore di Albenga e Cairese.

Nelle scorse ore era circolata anche l'indiscrezione sul possibile arrivo di Agustin Battipiedi, jolly difensivo argentino, classe 1989, che in Liguria ha già vestito le maglie di Imperia e Alassio FC.

Le novità ufficiali riguardano invece la formazione Juniores: dopo la separazione con mister Accame si opterà per una soluzione interna.