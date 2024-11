Calcio. Il Legino torna a respirare, con l'Argentina la vittoria riappare dopo più di un mese

Rischiava di essere una partita crocevia per il Legino quella in calendario ieri pomeriggio contro l'Argentina, soprattutto in mancanza di una vittoria per i verdeblu di Tobia.

Un solo punto era stato infatti raccolto nelle ultime cinque partite, facendo sprofondare i savonesi addirittura ai margini della zona playout. Ieri con l'Argentina, il punteggio è stato largo (4-0), con le reti di Semperboni, Donna, Rapetti e il rigore trasformato da Castiglione.

Tre punti che devono rappresentare un nuovo trampolino per il Legino, chiamato dallo stesso tecnico a una stagione d'alta fascia, in attesa di ulteriori riscontri domenica prossima sul campo del Ceriale.



LEGINO - ARGENTINA 4-0

Marcatori: 30’ Semperboni, 60’ Donna, 77’ Casti glione (Rig.), 90’ Rapetti.



Legino: Pastorino, Casu (78’ Pittalis), Semperboni (90’ Moscatelli), Donna, Mollo, Sadiku, Beani, Tobia A., Rapetti, Castiglione, Piacentini (25’ Revello).

A disposizione: Santelia, Cappanelli, Albani, Angeli, Romeo.

Allenatore: Tobia



Argentina: Ventrice, Mamone, Caffi, Garibbo, Miceli, Miatto, Rotolo (77’ Baro Perez), Bregliasco, Ben Belgacem, Dito, Elettore (67’ Coccoluto).

A disposizione: Tosku, Bregliasco, Trimboli.

Allenatore: Ornamento



Arbitro: Kartal di Imperia.