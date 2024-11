Calcio, Veloce. Il presidente Sanguineti è una furia dopo la sconfitta con la Nolese: "Certi arbitraggi sono una mancanza di rispetto verso i nostri sacrifici"

Non si è trattenuto Francesco Sanguineti dopo la sconfitta di ieri pomeriggio, arrivata contro la Nolese.

E' stata la direzione di gara del signor Rosso a non andare già al massimo dirigente granata, complici le quattro espulsione comminate alla formazione savonese.

"Premesso che non ho nulla contro la Nolese e che, anzi, reputo una formazione di tutto rispetto, non posso rimanere zitto di fronte all'arbitraggio che siamo stati costretti a subire domenica pomeriggio.

Tutti noi facciamo sacrifici, economici, familiari, sottraendo tempo alle nostre famiglie, pur consapevoli di calcere i campi dell'ultima categoria in provincia di Savona. Non per questo però dobbiamo essere soggetti ad arbitraggi così palesemente insufficienti, tanto da costringerci a concludere la partita con appena sette uomini e il loro gol partita in palese fuorigioco. Un protagonismo di cui facciamo a capirne le motivazioni, ma che costerà ulteriori giornate di squalifica a Bruzzone, Viti, Vallone e Cavallo.

Danno e beffa - chiosa Sanguineti - ancor più amara in un torneo brevissimo come la Seconda. L'unico auspicio che abbiamo è nel non rivedere il signor Rosso arbitrare la Veloce. La nota positiva di giornata l'hanno portata in campo i nostri ragazzi, con lo striscione dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne".



VELOCE - NOLESE 2-3

Marcatori: 50’ Basso, 70’ Godena, 74’ Vallone, 79’ Bruzzone R., 80’ Godena.



Veloce: Debenedetti, Morin M., Denegri (60’ Viti), Valdora, Callandrone, Torrini, Vario (60’ Vallone), Bubba, Favara M., Cavallo, Bruzzone R.

Allenatore: Ghione

Nolese: Barelli, Castrofilippo (80’ Ganduglia), Pastorino, Tripodi, Bruni, Greppi, Giglio, Basso, Debenedetti (80’ Frione), Godena, Tassisto.

Allenatore: Cavaliere L.



Arbitro: Rosso di Albenga