Calcio. Argentina Arma, dimissioni per mister Ornamento: squadra affidata momentaneamente a Luca Lupo

"La società Argentina Arma prende atto delle dimissioni di mister Paolo Ornamento che per motivi personali e lavorativi non continuerà alla guida della prima squadra".

"Ringraziamo Paolo per l'impegno e la professionalità dimostrata e gli auguriamo buona fortuna per il proseguo della sua carriera - concludono dalla società rossonera - La squadra è affidata momentaneamente al mister 'in seconda' Luca Lupo in attesa che venga comunicato il nuovo allenatore. Forza Argentina Arma".