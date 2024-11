Arti Marziali: ottimi risultati al Budo Trophy di Arenzano per gli atleti dell'Ok Club, tutte le medaglie

Una gara emozionante quella di sabato scorso che ha visto impegnati ad Arenzano, per il trofeo di Judo Budo Trophy organizzato dalla 'Budo Semmon Gakko', oltre 200 atleti appartenenti alle classi pre-agonistiche ovvero nati dal 2013 fino al 2018. I giovani dell’Ok Club di Imperia, si sono imposti per tecnica e preparazione guadagnando un bottino di medaglie superiore ad ogni aspettativa.

Coraggio, tecnica, determinazione, concentrazione e rispetto degli avversari sono stati presenti in ogni fase della manifestazione che, grazie anche all’ottima organizzazione, si è svolta in modo impeccabile. Come spesso sentono dire in palestra questi giovani atleti, “l’unico modo per perdere una gara è non partecipare e dalla gara si torna sempre a casa con un’esperienza in più”. I giovani atleti sanno che gareggiando: “o si vince o si impara” e ancora, “le medaglie si conquistano in palestra con l’allenamento e la costanza, in gara si va solo a ritirarle”. È con questo spirito che tutti i piccoli judoka hanno affrontato la giornata, con coraggio, grinta, rispetto e tanta voglia di divertirsi. Sotto i singoli piazzamenti:

MEDAGLIA D’ORO: Marvaldi Stefano, Faggio Nicole, Celislami Steven, Panelli Emma, Guglielmi Kaede, Pasquinelli Pietro.

MEDAGLIA D’ARGENTO: Tazi Medi, Haddan Sofia, Rossetti Tommaso, Bertone Emma, Hamdi Omar, Papalia Leonardo, Petunia Federico, Giovannini Stefano, Giordanengo Edward, Haddan Meriem.

MEDAGLIA DI BRONZO: Celislami Endri, Hamdi Abde Rahmen, Omar Cristian, Lopez Noemi, Fanciulli Alexandro, Ferrari Filippo, Platon Viktoria.