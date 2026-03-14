Full Metal Albenga | Obiettivo raggiunto per Daniel Vignola, è arrivato il 4° Dan

Il 13 marzo 2026, presso la palestra Full Metal Club di Albenga, Daniel Vignola, laureato in Scienze Motorie, è stato insignito del grado di 4° Dan Maestro ASI.

A seguirlo nel percorso di crescita come karateka è stato il maestro Vincenzo Tripodi, docente federale 7° Dan ASI. Il diploma è stato consegnato dal neo Maestro Giuseppe De Francesco. Daniel Vignola è entrato nel mondo dello sport già all’età di sei anni, iniziando il suo percorso da allievo proprio con il Maestro Tripodi. Insieme a Giuseppe De Francesco, oggi segue i giovani karateka nelle gare di Kumite e Kata.

Lungo il suo percorso, Daniel è stato già agonista, ha partecipato a numerosi stage e competizioni con maestri di alto livello, diventando allenatore 2° Dan, poi istruttore 3° Dan e oggi Maestro 4° Dan.

Nella grande famiglia del karate della Full Metal Club fanno parte anche il Maestro Renato Lo Sardo 5° Dan e l’istruttore 3° Dan Barra Madani.

Il presidente Andrea Grazia si è complimentato personalmente con il Maestro Vincenzo Tripodi per il lavoro svolto con i suoi allievi, oggi diventati insegnanti: «È un onore avere maestri preparati nella nostra SSD Full Metal», ha dichiarato il presidente Andrea Grazia.