Pallacanestro, Divisione Regionale 1. La San Nazario Varazze vince col Pegli, ancora in difficoltà il Basket and Volley

Risultati in chiaroscuro per il ponente ligure dopo la settima giornata della fase di qualificazione di Divisione Regionale Uno.

Bell'affermazione esterna per il San Nazario Varazze in casa del Basket Pegli, mentre i matuziani del Basket and Volley Club non riescono a risalire dall'ultimo posto.





Risultati della 7ª Giornata - Andata

Divisione Regionale 1 - Qualificazione

BASKET AND VOLLEY CLUB - ASD ARDITA JUVENTUS: 59 - 69

NEXT STEP BASKET RAPALLO - A.S.D. PALL. BUSALLA: 99 - 62

A.DIL. AURORA BASKET CHIAVARI - BLU SEA BASKET: 67 - 45

SOCIETÀ BASKET GOLFO DEI POETI - PGS AUXILIUM S.S.D.R.L.: 71 - 85

A.S.D. CFFS COGOLETO BASKET - A.S. D.TIGULLIO SPORT TEAM: 76 - 52

A.DIL. BASKET PEGLI - ANSPI ASD POL. S. NAZARIO VARAZZE: 72 - 84





La Classifica