Calcio, Giovani D Valore. Albenga esclusa dalla graduatoria, male Cairese e Vado

Non è una provincia per giovani.

La scorsa settimana è stata pubblicata la nuova graduatoria di “Giovani D Valore”, il programma istituito dalla Lega Nazionale Dilettanti, finalizzato a riconoscere un importante premio economico ai club pronti a schierare i propri under.

Quattrordicesimo posto per la Cairese, sedicesimo per il Vado, ultimo addirittura per l’Albenga, con il punteggio annullato.

I bianconeri hanno infatti infranto il regolamento, rinunciando a partecipare alla trasferta di Asti valida per il campionato Juniores Nazionale. Un’assenza che nelle normative del progetto ha come conseguenza l’esclusione dalla classifica.

In vetta primo posto per il Borgaro, seguito sul podio da Chisola e Chieri.



La graduatoria completa

Borgaro Nobis 301

Chisola 251

Chieri 249

Saluzzo 237

Derthona 164

Gozzano 159

Novaromentin 149

Fossano 117

Vogherese 96

Oltrepo 87

Imperia 86

Bra 80

Ligorna 62

Cairese 40

Sanremese 39

Vado 35

Asti 29

Città di Varese 28

Lavagnese 25

Albenga 0