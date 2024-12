Pallanuoto. L'Argentina di Carla Comba vola ai Mondiali di Singapore

Una qualificazione mondiale che porta anche un po’ di Imperia nel cuore. Carla Comba, nata a Rosario ma imperiese d’adozione, ha guidato la nazionale argentina femminile di pallanuoto alla conquista del pass per i Mondiali di Singapore 2024. Il traguardo è stato raggiunto grazie a uno splendido secondo posto al campionato panamericano, disputatosi nei giorni scorsi a Ibagué, in Colombia.

Sotto la guida della sua capitana, l’Argentina ha superato rivali di alto livello, confermandosi come una delle squadre più promettenti del continente. A vincere il torneo sono state le fortissime ragazze degli Stati Uniti, ma il piazzamento sul podio della selezione albiceleste ha garantito l’accesso alla competizione iridata, un traguardo tutt'altro che scontato per "las tiburonas".

Carla Comba non è solo una leader per la sua nazionale, ma è anche una figura di spicco per la pallanuoto imperiese. Ex giocatrice e allenatrice della Rari Nantes Imperia, ha costruito un legame speciale con la città ligure, dove continua a vivere e ad allenarsi. Attualmente svincolata, Comba sta valutando un possibile ritorno in vasca in una squadra italiana, con l’obiettivo di dimostrare ancora una volta il suo straordinario valore e conquistare la convocazione a quella che, dopo Budapest 2022 e Fukuoka 2023, sarebbe la sua terza esperienza iridata.