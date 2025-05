Pallanuoto. R.N. Savona, il bilancio del vicepresidente Gervasio: "C'è rammarico, ma rimane una stagione positiva. Del Lungo sostituirà Nicosia" (VIDEO)

La Rari Nantes Savona ha iniziato con il piede giusto la serie valida per il 3°/4° posto del campionato di Serie A1, superando con autorità la Pallanuoto Trieste per 15-9. Una prestazione brillante che, se da un lato conferma la forza dei biancorossi, dall’altro alimenta il rammarico per una stagione che avrebbe potuto regalare traguardi ancora più prestigiosi.

Al termine del match, Giuseppe Gervasio, vicepresidente e direttore sportivo del club savonese, non ha nascosto la sua amarezza per alcune sliding doors che hanno condizionato l’annata: “Il rammarico c’è ed è grande sotto tre aspetti: perché con vicende normali avremmo giocato una finale di Coppa Italia col Trieste con buone possibilità di ottenere anche una vittoria, per un'altra circostanza siamo usciti con l'Olympiacos e forse saremmo stati in Final 4 di Champions League e per un errore credo della giuria non siamo andati comunque ai rigori con Recco e mai dire mai. Però, detto ciò, rimane una stagione che credo altamente positiva”.

Ora si guarda avanti, con la società già proiettata alla prossima stagione. La prima mossa è di peso: il cambio tra i pali, con l'approdo sotto la Torretta di Marco Del Lungo: “Ci stiamo confrontando da due settimane con Alberto (Angelini ndr), abbiamo credo concluso un'importante sostituzione di Nicosia con Del Lungo e questo vuol dire che la società vuole rimanere ad alto livello - ha spiegato Gervasio, aprendo poi alla possibilità di un ringiovanimento della rosa - Credo che sia giunto il momento anche di fare una squadra più giovane ma non meno ambiziosa”.

All’orizzonte c’è la partecipazione alla prossima Len Euro Cup, manifestazione che la Rari Nantes ha conquistato in due occasioni e nella quale ha spesso ben figurato: “Sì è una competizione che ci ha sempre detto abbastanza bene quindi vogliamo onorare il prestigio che ci siamo costruiti in questi ultimi due anni e provare ad arrivare in finale: sarebbe veramente una ciliegina sulla torta per la prossima stagione”.