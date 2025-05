Pallanuoto. La R.N. Savona fa sua Gara 1 della finale per il 3°/4° posto, Trieste battuta 15-9

La Rari Nantes Savona ha battuto Trieste in Gara 1 della finale per il 3°/4° posto dei Play Off del Campionato di Serie A1 maschile 2024/2025.

In un clima da ultimi giorni di scuola, comprensibile vista la lunga e impegnativa stagione e il sostanziale obiettivo platonico del podio (entrambe le squadre sono già qualificate alla prossima edizione della Len Euro Cup), i biancorossi (privi ancora dello squalificato Figlioli, mentre sul fronte opposto erano assenti per lo stesso motivo Petronio e Draskovic) hanno fatto loro la contesa imponendosi con un netto 15-9.

Afferma il centroboa e vice capitano savonese, Lorenzo Bruni: “Non è stata una ripresa facile. C’era il rammarico per non avere raggiunto la Finale Scudetto ed oggi non era una partita semplice. L’importante era onorare la stagione e lo abbiamo fatto. Potrebbe essere stata l’ultima partita in casa e volevamo vincere davanti al nostro pubblico”.

Il prossimo 17 maggio, alle 15.30, appuntamento a Trieste per Gara 2. Prima per la Rari ci sarà l'ultima gara di Champions League in casa del Barceloneta (mercoledì 14).

LA PARTITA

Avvio spumeggiante con la Rari subito avanti con Rizzo su rigore. Pareggio ospite poco dopo con Podgornik che batte Da Rold (preferito dall'inizio a Nicosia) e nuova marcatura dei ragazzi di Angelini con Erdelyi. A 1.41 tris savonese con Gullotta abile a realizzare con l'uomo in più, Trieste anche sfortunata (2 legni nei primi otto minuti) e i padroni di casa a 0.58 calano il poker: a segno ancora Erdelyi. Prima della fine del primo tempo quinto gol Rari con Damonte.

La seconda frazione si sblocca a 6.29, a segno Trieste con Marziali in superiorità numerica. A 6.03 la Rari risponde con un rigore trasformato da Rizzo. A 4.16 è Guidi a entrare nel tabellino dei marcatori, concludendo una bella trama biancorossa con l'uomo in più. A 3.46 ripartenza micidiale dei ragazzi di Angelini e Occhione non perdona: è 8-2. A 1.20 squillo triestino con Marziali, a 0.42 la replica della Rari con Bruni che sfrutta l'ennesima superiorità numerica. Prima dell'intervallo lungo rete di Trieste (con l'uomo in più) firmata da Manzi.

Nel terzo tempo staffetta tra i pali savonesi, dentro Nicosia al posto di un ottimo Da Rold. La gara scorre rapidamente, a 4.00 gol di Trieste (in superiorità numerica) con Mezzarobba. A 1.20 Casavola riduce ancora il gap ospite. La Rari si scuote a 0.39, a segno Occhione, prima di un ulteriore gol triestino a 0.10 con Mladossich. Si va agli ultimi minuti con Savona a +3.

Nell'ultimo tempo in gol subito Savona con Guidi a 7.36, Trieste non demorde e poco dopo realizza con Manzi. A 6.42 Erdelyi conferma la sua ottima giornata riallungando per i suoi, a 5.05 Rizzo si conferma implacabile e non sbaglia il terzo rigore di giornata. A 3.06 Bruni emula il suo capitano e trasforma anche lui un rigore. A 1.02 c'è gloria anche per Vavic, a 0.26 Mezzarobba rende meno amara la sconfitta di Trieste. Finisce 15-9 per Savona.

Questo il tabellino della partita .

BPER R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 15 – 9

Parziali (5 – 1) (4 – 3) (1 – 3) (5 – 2)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Damonte 1, Vavic 1, Occhione 2, Rizzo 3 (tutti su rigore), Merkulov, Bruni 2 (di cui 1 su rigore), Erdelyi 3, Guidi 2, Patchaliev, Gullotta 1, Da Rold, Cora.

Allenatore Alberto Angelini.

PALLANUOTO TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, ./. , Liprandi, Marziali 2, Sedlmayer, Manzi 2, Mezzarobba 2, Razzi, ./. , Kujacic, Mladossich 1, Oliva, Casavola 1.

Allenatore Maurizio Mirarchi.

Arbitri: Mirko Schiavo di Palermo e Riccardo Carmignani di Messina.

Delegato Fin: Giuseppe Fusco di Torino.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 5 / 9 + 4 rigori realizzati.

PALLANUOTO TRIESTE: 8 / 15.

Note:

Spettatori: 100 circa.

Usciti per 3 falli: A 6’49” dalla fine del 4° tempo Kujacic (Trieste); a 3’06” dalla fine del 4° tempo Mladossich (Trieste); a 2’50” dalla fine del 4° tempo Cora (Savona).

Nel Savona in porta Da Rold nel 1° e 2° tempo, Nicosia nel 3° e 4° tempo.