Calcio, Bragno. Salvezza ok, ma Ferraro storce il naso: "Brutti gli ultimi risultati, molte le riflessioni sul futuro..."

Il risultato finale, con il mantenimento della Promozione nonostante un'annata pregna di difficoltà, non può che essere accolto con il sorriso da parte dei giocatori del Bragno.

La classifica avulsa ha infatti premiato i valbormidesi rispetto al Ventimiglia, ma il filotto negativo contro San Cipriano, Pontelungo e Argentina non è stato ben digerito da mister Flavio Ferraro.

Dopo le dichiarazioni di sollievo all'Annibale Riva (di fatto la matematica salvezza è arrivata con una settimana di anticipo) il tecnico biancoverde ha rimarcato tutto il proprio fastidio per le ultime prestazioni:

"Non ho gradito per niente questo finale di stagione - ha dichiarato il tecnico - al punto di dover fare profonde riflessioni per il futuro".