Calcio, Celle Varazze. Carattere e qualità contro il Pietra per mister Pisano: "Tenemos huevos, ma non sentiamoci arrivati" (VIDEO)

Una vittoria contro un avversario di buon livello e la vetta della classifica che continua ad avvicinarsi. Il Celle Varazze lascia l'Olmo Ferro con tanta consapevolezza in più dopo la vittoria nel turno infrasettimanale sul Pietra Ligure. Una gara da ex per mister Pisano, ma preparata senza particolari condizionamenti.

La strada da percorrere per le civette è ancora lunga, il tecnico ne è pienamente consapevole, ma al contempo i segnali raccolti nelle ultime settimane, anche a livello caratteriale, sembrano convogliarsi tutti nella medesima direzione.