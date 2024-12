Calcio, Cisano. Si rinforzano i quadri dell'Academy, Michele Bortolini è il nuovo responsabile tecnico

L'annuncio del Cisano:

Un responsabile tecnico per l'Asd Academy Cisano 1985. La società ufficializza l’arrivo di Michele Bortolini come nuova figura all’interno dello staff biancoblù.

"Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura – sottolinea Bortolini – cercherò di portare la mia esperienza all'interno di una società giovane che sta investendo tanto sui giovani e sulla formazione dei mister. Spero di essere la persona giusta, ci metteremo subito al lavoro, creando qualcosa di importante. Mi occuperò del miglioramento delle squadre ma anche della formazione dei tecnici, in stretta collaborazione con il Torino Fc, società professionista alla quale la società è affiliata da più di due anni. L'Asd Academy Cisano 1985 è una società con un potenziale importante in termini di impianti e strutture, ma anche come voglia di investire sui giovani. Ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di veramente bello".

Grande soddisfazione anche da parte della società. "Stiamo migliorando tutti i settori della struttura societaria, – aggiunge il presidente Maurizio Penna – l’arrivo di Michele permetterà di coordinare tutte le squadre, tutti avranno una linea da seguire per il lavoro quotidiano, con l’obiettivo di sviluppare e far crescere i giovani con qualità".