Calciomercato. Ci sono i crismi dell'ufficialità, c'è il ritorno al Millesimo per Simone Guarco

Non si può definire un colpo a sorpresa il ritorno di Simone Guarco al Millesimo.

Già da diversi giorni il ritorno in giallorosso dopo la prima parte di stagione all'Albissole era dato ormai per assodato, ma ciò non diminuisce l'importanza dell'operazione portata a termine dai valbormidesi.

L'annuncio ufficiale:

"Gradito ritorno in giallorosso!

Simone Guarco torna al Millesimo.

A seguito della breve parentesi all’Albissole di questo inizio di stagione, riecco l’esterno mancino sotto la Gaietta dopo le grandi vittorie dello scorso anno. Bentornato Simo!"