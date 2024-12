Pallanuoto UISP, Loa Waterpolo torna a vincere: contro My Sport finisce 13-9

Nel campionato ligure UISP di pallanuoto, Loa Waterpolo è tornata alla vittoria. Se lunedì scorso, in casa di Noctis Nantes, era arrivata una sconfitta 19-11, nella giornata di ieri è giunto il pronto riscatto: i "cinghiali" loanesi hanno infatti battuto My Sport 13-9.

Nel match disputato nella piscina comunale di Loano, i ragazzi di Tiziano Bottelli hanno messo le cose in chiaro sin da subito concludendo in vantaggio sia il primo (3-1) che il secondo parziale (5-3). All'insegna dell'equilbrio la seconda parte di gara, con gli ultimi due parziali chiusi in parità (2-2; 3-3) e con Loano sempre in controllo del match.

Nel prossimo turno, in programma giovedì 12 dicembre, Loa Waterpolo sfiderà RNC Master Carcamagnu: appuntamento alle 19.15 alla piscina Giuva Baldini di Camogli.

A.S.D. Loa Waterpolo - My Sport 13-9

A.S.D. Loa Waterpolo: Biglia, Rebaudo 2, Gattuso M. 1, Leali, Lanaro, Mazzariol 2, Toscano 1, Novello, Alessi 1, Stefanoni, Muratorio 1, Giordano 5, Sattanino, Damiano, Soldati.

Allenatore: Tiziano Bottelli.