Calcio. Il Finale recupera due reti al Pontelungo, un punto a testa per Brignoli e Zanardini

FINALE - PONTELUNGO 2-2 (64' Piu, 67' Caligaris - 48' Marquez, 51' Ardissone)



51' FINISCE QUA! DUE A DUE AL BOREL

47' punizione dal limite di Renda, Brignoli chiama il tiro forte sul palo di Breeuwer, Renda calcia invece alto a giro

45' saranno sei i minuti di recupero

44' problemi per Mallarino, in campo Ramadhi

44' Pontelungo in 10! Espulso Chariq! Intervento fuori tempo dell'esterno offensivo, Cambiaso estrae il rosso

41' traversa di Farinazzo! destro violento dai 22 metri

39' punizione da posizione defilata, Sfinjari fa rimbalzare il pallone davanti a Scalvini, il portiere non si fa sorprendere

38' cambio Pontelungo, Pollero per Manuel Marquez

37' "rischia" il gol olimpico Renda, Breeuwer riesce a smanacciare all'ultimo

35' collo esterno di Sfinjari dai 18 metri, pallone che esce di un palmo

28' Rocca e Chariq in campo per Guardone e Delfino

24' Gara bellissima in questi minuti, il Finale vuole vincerla, ma andare in ripartenza è la specialità della casa per i granata

22' FINALE! I PADRONI DI CASA LA RECUPERANO NEL GIRO DI TRE GIRI DI OROLOGIO! BELLA RIPARTENZA CON PIU A INNESCARE CALIGARIS, MANCINO FORTE MA CENTRALE, BREEUWER E' SORPRESO

19' IL FINALE LA RIAPRE! PIU! LEGA BENE IL GIOCO A DESTRA LA SQUADRA DI BRIGNOLI, PIU SUL SECONDO PALO CONTROLLA E BUCA BREEUWER

18' Pontelungo chirurgico nel punire il Finale alle prime opportunità utili, il Finale ha bisogno di maggiore peso nei vari reparti per provare a risalire in fretta la china

15' Asteggiante per Bolia, primo cambio Pontelungo

12' ammonito Manuel Marquez

10' ammonito Caligaris, dopo i cambi Brignoli passa al 3-4-3

8' doppio cambio Finale, Palumbo per Nazarenko e Belvedere per Ballone

6' RADDOPPIO IMMEDIATO DEL PONTELUNGO! NUOVA SBANDATA DELLA RETROGUARDIA DI CASA, ARDISSONE E' IL PIU' LESTO A DEPOSITARE A PORTA VUOTA

3' PONTELUNGO SUBITO IN VANTAGGIO! MARQUEZ E' BRAVISSIMO A TROVARE IL PALO LUNGO, IL FINALE VIENE PUNITO AL PRIMO TIRO IN PORTA

1' si riparte, con qualche minuto di ritardo, c'è un buco nella porta difesa da Scalvini

SECONDO TEMPO



45' non ci sono altre emozioni, squadre negli spogliatoi sullo 0-0

35' Finale con il 3-5-2 Renda affianca Piu in attacco

34' Ardissone si sposta sull'esterno, Guardone centrale al fianco di Sfinjari, 4-4-2 confermato per i granata

27' sempre Piu, questa volta su punizione, esito similare

21' Piu scalda il destro, Breeuwer blocca centralmente

12' Calcagno lungo per Sfinjari, palla a far correre Ardissone, esce in presa bassa Scalvini

5' ripartenza veloce del Finale, Agate punta la porta di Breeuwer, il destro incrociato sembra vincente, ma il portiere granata sfodera una ribattuta superlativa

2' prima iniziativa del Finale il tiro dal limite viene ribattuto dalla chiusura di Roascio

1' si parte!

PRIMO TEMPO



FINALE: Scalvini, Giguet, Caligaris, Mallarino, Pastorino, V. Brollo, Nazarenko, Ballone, Agate, Piu, Renda.

A disposizione: Martinetti, Trevisano, Arzarello, Scalia, Ramadhi, Palumbo, G. Brollo, Cafarotti, Belvedere.

Allenatore: Brignoli





PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roascio, Corciulo, Farinazzo, Delfino, Marquez, Ardissone, Sfinjari, Guardone.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Calandrino, Pollero, Chariq, Fazio, Rocca, Bovio, Asteggiante.

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Cambiaso di Imperia

Assistenti: Dellerba e Frassinelli di Imperia