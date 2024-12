Calcio, Pietra Ligure. L'abbraccio della squadra a Cocco: "Siamo una famiglia, con il Campomorone prestazione di spessore sotto ogni punto di vista" (VIDEO)

Non era dispiaciuto il Pietra Ligure visto a Celle Ligure, motivo per cui non ha sorpreso la forte reazione dei biancocelesti contro il Campomorone.

I biancocelesti hanno avuto un impatto strepitoso sul match, archiviando nel giro di 25 minuti la partita con il Campomorone. Tre retidi vantaggio mantenute nel corso della ripresa, non lasciando spazi alla squadra del duo Alessi - Monteforte.

Tutto il gruppo si è stretto attorno a mister Cocco dopo la rete iniziale di Sancinito, con il tecnico pronto a ribadire la coesione all'interno dello spogliatoio.