Calcio. Serie D, Cairese spenta, l'Imperia passa agevolmente: al "Ciccione" finisce 3-0

Imperia - Cairese 3-0 (9' e 21' Scalzi, 73' Osagie)

Imperia: Sylla, Osagie, De Simone V. Graziani G. Scarrone, Gandolfo, Scalzi, Giglio, Szerdi, Costantini Graziani T. A disposizione: Ragone, Di Giosia, Santanocito, Morra, De Simone L. Di Salvatore, Fatnassi, Gaeta, Totaro. All. Buttu

Cairese: Cangane, Lartey, Onkony, Turone, Lazzaretti, Oubakent, Gargiulo, Ngamba, Garbarino, Chiarlone, Fernandez. A disposizione: Canonica, De Mori, Boveri, Garcia, Anselmo, Bellotti, Vignaroli, Federico, Diagné. All. Nappi

1' inizia il match. Il terreno dopo la pioggia leggera di ieri sera è al limite della praticabilità

6' squadre già abbastanza lunghe. Partita meglio l'Imperia ma la Cairese prova a guadagnare metri

9' Scalzi si guadagna una punizione che è lui stesso a battere: la palla picchia in terra davanti a Cangane per nulla impeccabile, sfavorito anche dal terreno, e Imperia in vantaggio

14' l'Imperia costruisce e si fa pericolosa, Cairese ancora non pervenuta

17' giallo a Lazzaretti per un fallo al limite dell'area su Szerdi

19' ammoniti Gabriel Graziani e Gargiulo per episodi di nervosismo in area

20' Scalzi batte la punizione, braccio di un difensore gialloblu in barriera, rigore

21' Cangane respinge il tiro centrale di Scalzi che si avventa sulla respinta e insacca. 2-0 Imperia e 11esimo gol stagionale per Scalzi

24' giallo per Onkoy

28' espulso Nappi per proteste. Arbitro troppo severo in questo caso

39' punizione di Costantini dal lato sinistro dell'area deviato in corner da Fernandez

43' incornata di Scarrone da corner che finisce fuori

45' primo tiro in porta degli ospiti con Oubakent, blocca in due tempi Sylla

Finisce il primo tempo dopo 3 minuti di recupero

Inizia la ripresa. Nella Cairese fuori Lazzaretti e dentro Diagne

46' grande uscita di Sylla sull'ex Diagne

49' Szerdi insacca una respinta di Cangane sulla punizione di Costantini, ma l'argentino era in offside

54' miracolo di Cangane che nega a Scalzi la tripletta personale. Nella Cairese De Mori per Chiarlone e Anselmo per Onkony

58' ammonito Scalzi per proteste

67' Federico per Ngamba nella Cairese. Ancora nessun cambio per Buttu

69' primo cambio Imperia: Di Salvatore per Thomas Graziani

70' Costantini ruba palla a Turone e dai 45 metri vede Cangane fuori dai pali. Il tiro è stupendo, ma l'estremo valbormidese in extremis riesce a intercettare la sfera

71' Costantini lascia spazio a Fatnassi

73' tris Imperia: Di Salvatore imbecca Osagie che a tu per tu con Cangane infila per il 3-0. Dopo il gol standing ovation per Scalzi che lascia il posto a Totaro

78' Santanocito per Szerdi

80' altra grande uscita di Sylla a spezzare un'azione ospite che stava diventando interessante

81' giallo per Oubakent

86' Garbarino devia in corner la botta sicura di Totaro

90' Di Giosia per Osagie

92'la Cairese sulla linea di porta si divora il gol della bandiera. Era più facile farlo che sbagliarlo

Termina il match dopo 4 minuti di recupero