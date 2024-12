Podismo. Julien Gueydon fa sua la Spotorno Run

E’ una Spotorno Run che si tinge del tricolore, ma non di quello italiano. La classica prova podistica ligure sui 10 km, inserita nel calendario nazionale Fidal, va a premiare infatti il francese Julien Gueydon che avevamo già visto protagonista alla Savona Half Marathoon chiusa al secondo posto. Questa volta il francese della Menton Marathon ha fatto bottino pieno, aggiudicandosi la gara in 32’28” battendo al termine di un’appassionante volata il marocchino dell’Atl.Cento Torri Pavia Azeddine Berrite, staccato di 1”. Terzo posto per il primo degli italiani, Gianluca Proietto (Trail Running Torino) a 24”. Fuori dal podio Matteo Lometti (Brancaleone Asti) a 45” e Davide Cane (Frecce Bianche), terzo lo scorso anno, a 1’01”.

Fra le donne vittoria per Benedetta Broggi (Sport Project Vco) in 37’24” con un vantaggio di 36” su Martina Rosati (Atl.Alba Docilia) seconda come lo era stata un mese prima alla Savona Ten. Terza posizione per Laura Scarafone (Cambiaso Risso) a 51”.

222 gli atleti al traguardo considerando solo la prova agonistica, ma con la non competitiva e la Family Run il numero raddoppia a dimostrazione del grande successo che la classica di Spotorno, alla sua terza edizione ha riscosso anche quest’anno, facendo anzi segnare un corposo aumento. La gara, fortemente voluta dal Comune di Spotorno, ha avuto il supporto tecnico della Podistica Savonese e la collaborazione di AIB Protezione Civile di Spotorno, della Pro Loco, della Croce Bianca, dell’Ass.Nazionale Alpini, dell’Auser, senza dimenticare il Coni ligure e i tanti sponsor che hanno reso possibile la sua effettuazione. Appuntamento al prossimo anno, con la data già fissata in calendario per il 7 dicembre.