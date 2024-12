Finale piange la scomparsa di Tommaso "Tommy" Torreggiani, grande tifoso della Samp

E' stata una giornata di grande commozione e di lutto a Finale Ligure, dove si piange la scomparsa all'età di 77 anni di Tommaso Torreggiani, conosciuto da tutti come Tommy.

Noto tifoso della Sampdoria ma anche grande sostenitore della locale squadra di calcio, la sua è stata una vita molto travagliata. Nonostante ciò, tanti finalesi gli hanno sempre voluto bene come dimostrano i tanti messaggi che in queste ore di lutto si stanno susseguendo in particolare sui social.

Ricordato per il carattere esuberante aveva profonda riconoscenza nei confronti di tutte le persone che avevano portato rispetto alla sua cara mamma fino a che è stata in vita.

Oltre ad informarsi su quello che accadeva nella nostra comunità, era sempre informato su ciò che succede nel mondo e si scagliava in maniera energica e polemica contro le guerre e le ingiustizie nei confronti delle persone più deboli, in particolare i bambini che, troppo spesso, pagano colpe non loro. Aveva anche amore nei confronti degli animali e aveva accudito fino all'ultimo dei suoi venti anni il suo cagnetto a cui era molto legato.

Mostrava agli amici sempre profondo affetto e sincero interesse, anche nei momenti di difficoltà e, a distanza di tempo, si ricordava se qualcuno avesse avuto dei problemi di qualunque natura, se fosse riuscito a superarli senza mai far mancare una parola di conforto.

Tra le persone che lui riteneva importanti, che hanno incrociato la sua vita, una è stata sicuramente Don Andrea Gallo che aveva conosciuto tanti anni fa a Finale. Aveva nei suoi confronti una grande ammirazione e, anche dopo la morte, il Don continuava ad essere un punto di riferimento ed un esempio al quale non mancava mai di fare accenno. Proprio per questo gli amici hanno organizzato una raccolta per un ricordo e parte del raccolto sarà donato alla Comunità di San Benedetto al Porto.

I funerali si terranno domani, martedì 10 dicembre, alle ore 15:00, presso la chiesa dei frati cappuccini di via Brunenghi dove, lunedì alle ore 18:00, sarà invece recitato il Santo Rosario.