Calcio, Savona. Sensazioni opposte per Cola dopo il pari col Masone: "Prestazione ok, ma con questa classifica non possiamo perdere punti" (VIDEO)

C'è un carico emotivo non indifferente che sta accompagnando gli ultimi risultati del Savona. I sei punti di distacco dal primo posto hanno infatti lasciato l'amaro in bocca ai giocatori biancoblu, nonostante il pari raccolto contro il Masone, in dieci uomini contro undici, non sia nell'economia di un'intera stagione (soprattutto dopo l'ultimo filotto di vittorie) un risultato da buttare a priori.

L'Olimpic e il Multedo però corrono e ogni errore può costare caro.

Errore che secondo mister Cola ha compiuto anche il direttore di gara, lasciando in dieci gli Striscioni in occasione del rosso a Schirru.