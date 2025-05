Calcio, Seconda Categoria. Bordighera e Veloce campioni, restano da definire le due griglie playoff

GIRONE A

Resta da stabilire solo l'ordine con cui Cisano e Pietra Ligure disputeranno i playoff.

Una vittoria dei biancoblu sulla Praese blinderebbe il secondo posto per la squadra di Porcella, mentre il team di Davide Pisano farà visita al Riva Ligure.

Ultimo impegno per la Villanovese, autrice di un'ottima stagione contro il Real Santo Stefano.

GIRONE B

Situazione fluida in zona playoff, soprattutto grazie alla regola dei sette punti. Il Sassello cercherà di non perdere contro la Virtus Don Bosco per arrivare ad ottenere il pass per gli spareggi, mentre la Nolese in casa del Cengio e la Priamar nel derby con la Veloce, tenteranno di ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff.

Sempre alle 16:30 si disputeranno anhce Bardineto - Murialdo, Pallare - Quiliano e Rocchettese - Plodio.