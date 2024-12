Portuali Lotta Savona, trionfo all’Open d’Italia di Pisa: è la miglior squadra per la lotta greco-romana

Giornata di successi quella dello scorso 15 dicembre, a Pisa, per la Portuali Lotta Savona all’“Open d’Italia” di lotta greco-romana e lotta femminile.

La competizione, valevole per la definizione delle teste di serie in vista dei prossimi Campionati Italiani Assoluti, ha visto la partecipazione di 22 squadre e numerosi atleti di alto livello.

La squadra savonese, guidata dall’allenatore Michele Maggiale, ha schierato otto atleti che hanno dato il massimo, conquistando il primo posto come miglior squadra nella competizione di greco-romana.

Nella categoria 67 kg, Riccardo Badano ha sfiorato l’oro al termine di una finale molto combattuta, aggiudicandosi una meritata medaglia d’argento. Nella 72 kg, Edoardo Marenco Turi si è riscattato dopo la sconfitta nel primo incontro, vincendo nei ripescaggi e classificandosi al quinto posto, fermandosi nella finale per il bronzo. Nella 77 kg, seconda esperienza per Samuele Prostamo, che ha perso il primo incontro, ma ha mostrato grande tenacia e miglioramenti significativi sul tappeto.

Tripla presenza per la Portuali nella categoria 82 kg con Fabio Santoro, che alla sua prima esperienza stagionale si è fermato alle eliminatorie, Matteo Panarelli, classificatosi quinto dopo aver per la finale per il bronzo, e Andrea Giordanella, autore di un'ottima prestazione e vincente in tutti gli incontri fino alla finale dove si è arreso al termine di una gara molto combattuta, conquistando la medaglia d’argento.

Nella categoria 130 kg, Varicelli ha dominato la scena, portando a casa un brillante oro grazie a una serie di vittorie schiaccianti.

Nella lotta femminile, successo per Grazia Pelle, che ha trionfato nella categoria 57 kg, conquistando la medaglia d’oro.

Con questo straordinario risultato, la Portuali Lotta Savona si prepara ora al grande appuntamento della stagione: i Campionati Italiani Assoluti, in programma a Roma il 15 febbraio 2025.