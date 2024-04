Calcio, Prima Categoria. Nel girone B super giornata per i playoff, ostacolo Andora per il Millesimo

Dopo la vittoria della Coppa Liguria il Millesimo non vuole perdere il ritmo e continuare a marciare a ritmo serrato verso la vittoria del raggruppamento valligiano - ponentino. Occhio però a un Andora in grande forma, attesa oggi pomeriggio nel catino giallorosso.

Sfida in ottica terzo posto tra Baia Alassio Auxilium e Vadino, anche se, tranne imprevisti crolli dell'Argentina, ospite dell'Oneglia, saranno proprio i rossoneri ad accedere alla fase regionale.

Il finale di stagione rischia quindi di perdere interesse per il risultato sportivo assoluto, seppur in coda tutto resta aperto per evitare la retrocessione diretta. Molto dirà il derby matuziano tra Virtus Sanremo e Sanremo 2000, mentre il Plodio si confronterà con la S. Filippo Neri Yepp Albenga.