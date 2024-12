Cambio in vista per un'altra panchina ligure in Serie D, precisamente in casa della Fezzanese, che ha annunciato il divorzio con mister Ruvo.

La nota del club verde spezzino: "L’U.S.D. Fezzanese e Alberto Ruvo comunicano di aver di comune intesa raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

La società, nel ringraziare Alberto Ruvo per l’impegno profuso in questi due mesi, desidera augurargli il meglio per il suo futuro sia a livello personale che professionale".