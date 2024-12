Calciomercato, Cairese. Innesto offensivo per mister Nappi: dall'Arconatese l'esterno Sokhna

Dopo le recenti uscite, rimpolpa il reparto offensivo a disposizione di mister Nappi la Cairese, che ha annunciato l'ingaggio di un nuovo esterno: il ventiquattrenne Sokhna, finora autore di 2 reti in 11 presenze con la maglia gialloblù lombarda dell'Arconatese.

"L’ A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante esterno, classe 2000, Omar Sokhna - si legge nella nota - Cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, vanta numerose esperienze in Serie D con le maglie di Rezzato, Brusaporto e Arconatese. Da parte di tutta la società, i migliori auguri per una grande stagione in gialloblù!".