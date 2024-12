Calcio femminile, Vado. Tutte in campo per il torneo di Natale, per le ragazze rossoblu anche la Coppa Disciplina

Il torneo di Natale è stata l'occasione migliore per il comparto femminile del Vado per scambiarsi i tradizionali auguri per le festività di fine anno.

Le ragazze rossoblù sono scese in campo guidate da Nadia Galliano e Raffaella Fracchia, il modo migliore per concludere in leggerezza l'attività del 2024.

Un esempio di correttezza e sportività che non è mancato nemmeno nelle gare ufficiali, tanto che la società vadese ha ricevuto, rappresentata da Stefania Parodi, dirigente accompagnatore delle leve, il premio Coppa Disciplina per la stagione 2023/2024.