Calcio. Celle Varazze in Serie D, Lorenzo Anselmo chiude la carriera con gol e promozione: “Neanche scrivendolo avrei immaginato un finale del genere” (VIDEO)

Non poteva esserci epilogo migliore per il Celle Varazze e capitan Lorenzo Anselmo, che chiude la propria carriera segnando uno dei tre gol decisivi con cui le Civette hanno superato l'Athletic centrando una storica promozione in Serie D.

Lacrime di commozione e ringraziamenti di rito da parte dell'attaccante biancoblu, che appende gli scarpini al chiodo dopo una carriera ricca di soddisfazioni: “Neanche scrivendolo avrei immaginato un finale del genere, il mister mi ha concesso l'ultima giornata dopo il problema fisico che ho avuto durante l'anno. Grande meriti a tutti, giocatori, staff e società, chiudere con due promozioni consecutive è davvero incredibile. Futuro ancora nel calcio? Ora è tempo di festeggiare, bisogna godersi questi momenti, più avanti si vedrà”