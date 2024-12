Pallacanestro Alassio, il recap settimanale con, tra le altre, una bella affermazione della Prima Squadra

Secondo successo consecutivo per la D2, Serie C Femminile a riposo e tante partite giovanili-minibasket.



DR2: Trasferta a Savona, dove la prima squadra ottiene un bel successo in una partita più difficile di quanto il risultato finale possa far pensare. La svolta avviene nell'ultimo quarto, con i ponentini che dimostrano maggiore compattezza.

CESTISTICA 52 - PONENTE 66

Ponente: Marrasse 16, Filippi 15, Arrighetti 14, Magaletti 11, Lila 6, Noumeri 2, Dorindo, Lazzari, Ferrando, Degola, Varaldo. All. Accinelli-Ciravegna.



U19 GOLD: Sconfitta in trasferta a Genova. Partiamo male, recuperiamo pian piano, ma cediamo nell'ultimo periodo.

SESTRI 70 - PONENTE 56



U15 GOLD: Ottima trasferta a Cogorno, dove i ragazzi ponentini conquistano una vittoria importante, mantenendosi tra le prime posizioni di questo difficile campionato. Dopo due quarti equilibrati, troviamo l'allungo decisivo.

VILLAGGIO 33 - PONENTE 77



U15 FEMMINILE: Partita dai due volti. Nei primi venti minuti le genovesi di Meeting conducono (19-27), ma dopo l’intervallo le gialloblù cambiano ritmo. Con grinta, intensità e maggiore precisione ribaltano un incontro difficile.

PONENTE 57 - MEETING GE 40



UNDER 13: Debutto in campionato per gli U13, che affrontano una trasferta a Bordighera. Buona gara, soprattutto dopo l'intervallo. Nonostante la vittoria, ci sono ancora molti aspetti da migliorare.

BORDIGHERA 25 - ALASSIO 69



MINIBASKET

ESORDIENTI: Dopo il successo con Vado, arriva la partita contro gli amici de Le Torri. Pur vincendo tutti i quattro tempi, giochiamo a fasi alterne. Augurandoci che l’infortunio del bravo giocatore avversario non sia grave, ci concentriamo sugli errori commessi e torniamo in palestra per migliorare i nostri difetti.

PALL. ALASSIO 12 - LE TORRI 4



AQUILOTTI-GAZZELLE: Due partite in due giorni, con il gruppo 2014-15 che risponde con entusiasmo. Ben 19 presenze nella gara casalinga contro Maremola e 18 nella trasferta a Finale Ligure. Due belle gare, dove tutti i gialloblù sono stati protagonisti.



SCOIATTOLI-LIBELLULE: Seconda trasferta, questa volta a Finale, per il Trofeo. Ottima risposta in termini di presenze per il gruppo 2016-17, che riesce a vincere più tempini rispetto alla squadra avversaria. Inoltre, si registra il debutto di molti nuovi minicestisti.