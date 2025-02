BKi Imperia U17, accelerata vincente: Varazze cede nella ripresa

Il BKi Imperia Basket U17 Silver conclude la prima parte del campionato nel migliore dei modi, con una vittoria netta in trasferta contro Juvenilia Varazze per 75-55. Fino all’intervallo, match in equilibrio, punteggio punto a punto, una sfida ancora da decifrare. Poi, al rientro dagli spogliatoi, la squadra di coach SimoneSandel ha cambiato marcia, lasciando indietro gli avversari e chiudendo con un netto 75-55.

“Non è stata una partita bellissima, ma nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e abbiamo preso il controllo”, spiega l’allenatore. Digitali si è preso la scena con 31 punti, la sua miglior prova della stagione, ben supportato da Conio e dal resto della squadra. Nonostante le uscite per falli di Martucci e Armelio, l’Imperia Basket ha trovato il modo di imporsi.

Il successo conferma la squadra al primo posto del girone, imbattuta. Un percorso perfetto, ma con ancora margini di crescita:

“Abbiamo migliorato alcuni aspetti tecnici, ora serve un passo avanti nella gestione delle partite. È un campionato lungo e tanti ragazzi sono impegnati su più fronti, tra U17, U19 e U15 Eccellenza con Vado. Andiamo avanti con fiducia, lavorando al massimo in allenamento per affrontare al meglio la prossima sfida”, conclude Sandel.

Il primo obiettivo è stato centrato, ma il campionato è ancora lungo. E con la giusta mentalità, questo BKi Imperia può togliersi ancora molte soddisfazioni.