Pallacanestro Alassio. Settimana con soli successi per le squadre femminili e la DR1 ai play off

Vince la Prima squadra, tante partite a livello giovanile sia maschili che femminili, per il minibasket l'evento in rosa e partite dei trofei.

DR2: Ottavo successo stagionale e terzo posto consolidato dopo la trasferta di Taggia dove, nonostante un non brillante secondo quarto, riusciamo ad aggiudicarci la posta in palio!

OLIMPIA 64 - PONENTE 73



U19: La squadra Gold cede negli ultimi minuti al Sestri dopo una gara punto a punto per larghi tratti. La squadra Regionale, nonostante le assenze, vince con Cestistica una partita equilibrata e gioca un ottimo incontro con la capolista Bordighera incassando un passivo finale non veritiero.

PONENTE 58 - SESTRI 71

BORDIGHERA 90 - PONENTE 76

CESTISTICA 56 - PONENTE 58



U17: Vince la squadra Gold che continua ad essere falcidiata da infortuni ma con una prova di carattere fa sua la trasferta genovese. Un avvio di gara blando non consente alla squadra Regionale di portare a casa un buon risultato dalla trasferta imperiese.

UISP GE 53 - PONENTE 70

BORDIGHERA B 63 - PONENTE 51



U17 F: Trasferta a Sestri L. con solo 8 effettive ma buona prestazione dopo un primo quarto complicato. Il risultato finale è troppo penalizzante per le levantine ma testimonia la buona intensità messa in campo dalle nostre ragazze.

SESTRI L. 39 - PONENTE 68



U16 CSI PIEMONTE: Incontriamo Ceva e sappiamo che non sarà gara facile. Riusciamo sempre a condurre ma mai con margini rassicuranti pur facendo vedere buone cose sia difensivamente che offensivamente.

ALASSIO 44 - CEVA 31



U15 Gold: Gran prova nella prima delle quattro gare della fase a orologio dove superiamo Cus al termine di una gara ad alta intensità meritando la copertina della settimana.

PONENTE 67 - CUS 62



U15 FEM: Partita molto insidiosa, in occasione della festa della donna, viste le assenze per malattie e infortuni ma le ragazze interpretano l'incontro perfettamente facendo anche meglio rispetto alla gara di andata.

MEETING 41 - PONENTE 70



U13 NBA: Altra buona prova per l'U13 che gioca un ottimo incontro, a Imperia, per tutti i 40 minuti e con i 12 convocati protagonisti in campo.

IMPERIA 31 - PONENTE 85



U13 FEM: Due partite e due referti rosa per la 2012-13-14 che in casa superano APS giocando un buon incontro, terzo quarto a parte, e in trasferta hanno la meglio su My Basket, l'8 marzo, facendo un'ottima prova, soprattutto difensiva.

PONENTE 70 - APS 48

MY BASKET GE 11 - PONENTE 57



MINIBASKET FEMMINILE: In occasione dell'8 marzo abbiamo ospitato la manifestazione nazionale WE WANT TO PLAY e più di cinquanta Gazzelle-Libellule sono state protagoniste ad Alassio giocando per quasi due ore nel vero spirito minibasket!



AQUILOTTI-GAZZELLE: Trasferta a Albenga giovedì e torneo interno sabato per la giustificata assenza di Loano. Tante partite e tanto divertimento per tutti i 2014-15!



SCOIATTOLI-LIBELLULE: Anche qui, per i 2016-17, torneo interno sabato mattina per la giustificata assenza di Loano con tante mini partite e tutti i bimbi/bimbe contenti di giocare nel vero spirito minibasket!